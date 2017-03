Gesund älter werden 7 Tipps für ein langes Leben

In Deutschland und weltweit leben immer mehr 100-Jährige. Innerhalb der letzten 150 Jahre hat sich die Lebenserwartung verdoppelt, ohne dass sich genetisch beim Menschen etwas besonders verändert hat. Woran liegt es dann? Und was kann man selbst für ein langes und gesundes Leben tun?

Hier in Europa steigt die Lebenserwartung pro Jahr um bis zu 3 Monate an, das sagen die Statistiker und so hat es auch das europäische Konsortium "Genetik des Gesunden Alterns" herausgefunden.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Einfluss der Gene hinsichtlich der Lebenserwartung bei etwa 30 Prozent liegt, für den Rest ist die Lebensführung, wie etwa gesunde Ernährung, viel Bewegung und eine positive mentale Einstellung verantwortlich. Aber was heißt das konkret? Mit welcher Lebensführung erhöht man seine Chancen gesund alt zu werden und vielleicht die 100 zu erreichen?

Forscher haben durch Befragungen von 100-Jährigen folgende Gemeinsamkeiten im Lebenswandel festgestellt:

*ZUVERSICHT

Vertrauen auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten und auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Menschen mit diesen Fähigkeiten sind stressresistenter und auch weniger krank.

*ZUFRIEDEN SEIN

Eine hohe Lebenszufriedenheit, d.h. sich an den positiven Dingen seines Lebens erfreuen zu können.

*REGELMÄSSIGE MAHLZEITEN

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Fisch und auch Fleisch, regelmäßig eingenommen, kann lebensverlängernd wirken. Überhaupt liebt der Körper offensichtlich die Regelmäßigkeit. Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, nach 6-8 Stunden zur selben Zeit auch wieder aufstehen, das stärkt den Körper.

*SOZIALE KONTAKTE PFLEGEN

Wer ein funktionierendes Netzwerk an Freunden und Familien hat, wird gebraucht und um den wird sich auch gekümmert. Einsamkeit kann das Leben verkürzen, gemeinsame Hobbies mit Freunden zu pflegen, hält dagegen jung.

*AUCH MAL SÜNDIGEN

Ab und an mal eine Zigarette, ein Glas Rotwein oder Weißwein, ein gutes Steak, mal eine köstliche Sahnetortenschnitte - solche Dinge passen nicht zu einem langen Leben? Aber was ist mit Helmut Schmidt, oder mit der 122 Jahre alten Französin, die erst mit 119 aufgehört hat zu rauchen und immer ihren Wein geliebt hat? Das Geheimnis ist der "Genuss"!!! Ein gutes Gläschen Wein in geselliger Runde, leckeren Käse dazu, und dann dies auch genießen!

*ACTION

Ein Tag ohne Bewegung ist für die meisten der 100-Jährigen kaum vorstellbar. Immer aktiv sein, ist die Devise. Gartenarbeit, Spazierengehen, Radfahren -

gemäßigte Bewegung hält jung.

*HEIMAT

Viele der Langlebigen verbrachten ihr Leben an einem Ort oder in der unmittelbaren Umgebung des Geburtsortes. Ihre sozialen Kontakte blieben also ein Leben lang gleich. In der heutigen Zeit sind Ortswechsel, Umzüge oder zeitweilige Auslandsaufenthalte normal, um so wichtiger ist das Pflegen der Freundschaften auch über die Entfernungen hinweg.

(Quelle: "Guter Rat". Das unabhängige Verbrauchermagazin, Nr. 12/2016)

Man unterscheidet 3 Gruppen bei den 100-Jährigen:

Survivors: Leute, die relative früh eine schwere Erkrankung überwunden haben und seitdem ein starkes Immunsystem haben.

Delayers: Menschen, die altersbezogene Krankheiten erst sehr spät bekommen.

Escapers: Menschen, die einfach keine altersbedingten Krankheiten bekommen.