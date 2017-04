Schallplatten liegen wieder voll im Trend. Aber was ist wenn der Schallplattenspieler nicht mehr geht? Andreas Frisch zeigt, wie Sie kleine Reparaturen am Plattenspieler vornehmen können.

Dieses wichtige Bauteil überträgt das Drehmoment von der Antriebswelle des Elektromotors auf den Plattenteller. Es gibt dabei je nach Hersteller und Modell verschiedene Längen und Breiten an Riemen, die meistens aus Gummi hergestellt sind. Dieses Material ist in der Lage, unerwünschte Vibrationen und Laufunruhen des Motors auszugleichen um einen optimalen Klang zu ermöglichen. Leider besteht bei Gummi das Problem, dass er einem Alterungsprozess unterliegt. Nach einigen Jahren verlieren die Antriebsriemen oftmals so viel Spannung, dass sie durchschlupfen. Das macht sich dann zunächst in einem Leiern der Musik bemerkbar, d.h. die Tonhöhe schwankt. Zuletzt dreht sich evtl. gar nichts mehr. Manchmal können die Riemen auch porös werden und richtiggehend beginnen zu zerbröseln.