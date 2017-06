Wie sicher bin ich im Krankenhaus? Wenn Ärzte Fehler machen

19.000 Todesfälle im Krankenhaus pro Jahr - diese Zahl, veröffentlicht von der AOK, schockierte vor einigen Wochen die Republik. "betrifft" geht der Frage nach: Was läuft schief in Deutschlands Krankenhäusern, was sind die häufigsten Fehlerquellen und was kann getan werden, damit die Krankenhäuser sicherer werden?