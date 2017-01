Italien und Spanien beliebter Türkei - Niedergang eines Ferienparadieses

Der Tourismus in der Türkei ist zusammengebrochen. Vor allem die deutschen Touristen bleiben weg. Wie trifft das die Menschen in der Türkei, die vom Tourismus leben? "betrifft" besucht Antalya. Normalerweise drängen sich hier die Touristen durch die enge Altstadt. In diesem Jahr bleiben viele Hotels geschlossen. Auch an der Küste sind die All-inklusive Hotels nur wenig gebucht.