Das zweifelhafte Geschäft der Sicherheitsdienste Sicherheit außer Kontrolle

Deutschland erlebt einen beispiellosen Boom an Sicherheitsdiensten. Auf Schritt und Tritt begegnen einem meist junge Männer in Fantasieuniformen mit der Aufschrift "security". Die Zahl der Unternehmen und Beschäftigten steigt seit Jahren steil an. Doch welche Sicherheit stellen diese Dienste her? Wiegen sie die Bürger womöglich in falscher Sicherheit? Oder: Sind sie selbst Unsicherheitsfaktoren?