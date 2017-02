Leben retten und sterben lassen Das Intensiv-Team (2/2)

Das Herz steht, keine Atmung: Der Patient ist tot – oder gibt es doch noch Hoffnung? Wenn unverzüglich wiederbelebt wird – mit Beatmung, Herzdruckmassage oder auch mit Hilfe eines Defibrillators – können Patienten durchaus zurück ins Leben geholt werden. Der Kreislauf springt wieder an, das Herz schlägt, der Brustkorb hebt und senkt sich. Ob eine solche Wiederbelebung am Ende aber tatsächlich zum Erfolg führt, zeigt sich oft erst mehrere Tage später. Entscheidend ist dabei meist, ob das Gehirn des Patienten Schaden genommen hat. Sobald der Blutkreislauf steht, bekommt das Gehirn keinen Sauerstoff mehr und die empfindlichen Nervenzellen beginnen abzusterben. Durch den Sauerstoffmangel schwillt das Gehirn zudem an. Weil es rundherum vom Schädelknochen umgeben ist und dem steigenden Druck nicht ausweichen kann, wird es noch schlechter versorgt – ein Teufelskreis. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen sollten wiederbelebte Patienten standardmäßig auf einer Intensivstation herunter gekühlt werden.

Wenn der Patient bei Bewusstsein ist, ist es relativ einfach, den Patientenwillen zu erfragen. Dabei muss aber immer sichergestellt werden, dass es wirklich sein freier Wille ist – dafür können auch noch Experten wie Psychologen. Psychiater oder Ethiker hinzugezogen werden. Schwieriger ist es, wenn der Patient nicht oder nur eingeschränkt bei Bewusstsein ist, was gerade auf Intensivstationen häufig vorkommt. Dann können sich die Ärzte an der Patientenverfügung orientieren und zudem versuchen, gemeinsam etwa mit den engsten Angehörigen herausfinden, was der mutmaßliche Wille des Patienten ist.

Ist die Entscheidung gefallen, den Patienten sterben zu lassen, ist die nächste Frage: Wie?

Klar ist: Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten, das heißt, die Ärzte dürfen dem Patienten zum Beispiel kein Arzneimittel geben, um ihn zu töten. Um Sterbehilfe geht es auf der Intensivstation aber in der Regel ohnehin nicht, sondern um Sterbebegleitung. Das ist etwas grundsätzlich anderes.

Der Unterschied: Bei Sterbehilfe will ein lebender Mensch, der in absehbarer Zeit nicht von alleine sterben würde, lieber tot sein. Er will sich selbst töten oder töten lassen.

Bei der Sterbebegleitung auf der Intensivstation ist die Ausgangssituation eine ganz andere: Ein todkranker Mensch wird mit unterschiedlichsten Therapien medizinisch am Leben gehalten. Ohne künstliche Beatmung oder etwa Dialyse kann er gar nicht weiterleben. Fällt die Entscheidung, ihn sterben zu lassen – weil das seinem Willen entspricht oder weil es keine anderen Therapieoptionen mehr gibt – wird die medizinische Therapie, die ihn bislang am Leben hält, herunter gefahren. Beispielsweise kann, wie in unserer Dokumentation, die künstliche Zufuhr von Sauerstoff reduziert werden. Der Patient wird also nicht getötet, sondern die Therapie wird reduziert und dadurch nimmt seine Erkrankung den natürlich Verlauf, der bis dahin künstlich aufgehalten wurde: Er stirbt.