Die offenen Wunden des RAF-Terrors Der Fall Buback

Was ist Terrorismus? – Podiumsdiskussion im ZKM Karlsruhe



Podiumsdiskussion aus Anlass des 40. Jahrestages der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und dessen Begleiter



Eine Veranstaltung der Bundesanwaltschaft, Karlsruhe



Aus Anlass des 40. Jahrestages der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und dessen Begleiter diskutieren Ermittler und Experten auf Einladung des Generalbundesanwalts die Frage, was Terrorismus ist und wie er bekämpft werden kann. Teilnehmer an der Diskussion sind der frühere Terrorismusermittler und Stv. Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum, der frühere BKA-Chef Jörg Ziercke, die Bundestagsabgeordnete und Rechtsanwältin Renate Künast, der Gerichtsgutachter und Psychiater Prof. Norbert Leygraf sowie der Islamwissenschaftler Guido Steinberg. Zudem ist als Interviewpartnerin die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, zu Gast, die selbst Opfer eines Attentats wurde. Es moderiert ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Die Diskussion wird live auf swraktuell.de gestreamt und im Radio auf SWR Aktuell übertragen. Die Aufzeichnung der Sendung wird am selben Tag um 23:45 Uhr im SWR Fernsehen gesendet. Weitere Informationen unter: zkm.de/event/2017/04/was-ist-terrorismus





Podiumsdiskussion „Was ist Terrorismus?“ am 6. April 2017, 23:45 Uhr, im SWR Fernsehen;

Aufzeichnung im ZKM Karlsruhe am 6. April 2017, 18:30 Uhr (Livestream im Video auf swraktuell.de sowie im Hörfunk bei SWR Aktuell)