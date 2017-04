„Live-Ticker“ Der aktuelle Stand der Apfelblüte!

Unsere ständig frisch gehaltene Chronologie der wichtigsten Apfelblüten-Ereignisse im Frühjahr 2017!

18. April:

Schneefall in den Höhenlagen des Südens! Und Schneeregen bis in die Tallagen. Und drohende Frostnächte, die kein Mensch und auch kein Baum mehr braucht. April eben.

Aber noch keine Bilder von Apfelblüten im Schnee. Falls es die gibt, gerne an uns schicken!

Trotz der Kälte: Im oberen Donautal sollten sich jetzt auf rund 700 Meter Höhenlage die ersten Blüten öffnen. Das vermuten wir, weil wir von dort vor einigen Tagen Fotos von noch geschlossenen Blütenknospen zugeschickt bekamen. Und diese damals noch geschlossenen Knospen sollten sich nun öffnen. Deshalb sind wir natürlich gespannt auf aktuelle Meldungen, die den Frühlingsbeginn an der oberen Donau bestätigen. Also, trotz schlechtem Wetter: Raus zum Baum, Blüten prüfen und dann ran an den Meldebogen, der ganz oben auf unserer Startseite zu finden ist.

Zum aktuellen Stand der Dinge: Im Norden hat die Apfelblüte inzwischen Bremen erreicht. Auch aus dem Elbtal kommen nach und nach mehr Meldungen, beispielsweise aus Magdeburg und Unseburg. Vielen Dank dafür! Im Süden kommen wir an die oben erwähnte 700-Meter-Marke ran. Und krachen da wahrscheinlich voll rein in die aktuell einströmende Frostluft. Wo und wie der Frost die Apfelblüte zu einem vorzeitigen Ende bringt - das wird das Thema sein, das uns die nächsten Tage beschäftigt.

Hat offensichtlich schon viel erlebt. Apfelbaum in Birkenfeld im Enzkreis.

17. April:

Schneefall im Sauerland, der Rhön und im Thüringer Wald! Die Apfelblütenzone scheint sich aber trotz kühler Witterung langsam über den 53. Breitengrad hinaus auszudehnen, Denn aus dem Norden kommen jetzt auch Blütenmeldungen aus Lüneburg und Umgebung. Aber noch ohne Foto. Wer schickt uns eins?



In Zittau erwarten wir bis in drei Tagen die ersten Blüten, in Stralsund dürfte es noch zehn bis zwölf Tage dauern.



Im Süden klettert die Apfelblüte zaghaft weiter Richtung 700-Meter-Höhenmarke. In den tieferen Lagen stehen viele Bäume in Vollblüte. Aber strenge Nachtfröste drohen!. Das endet dann möglicherweise, wie im Vorjahr, mit braunen, erfrorenen Blüten. Die Kehrseite des frühen Blühbeginns. Wir werden sehen.

Tolles Foto von der Vollblüte bei Friedrichshafen am Bodensee - herzlichen Dank dafür!

15./16. April:

Die Apfelblüte klettert die großen und kleinen Gebirge hoch. Im Nordschwarzwald sind wir bei 500m. Im Südschwarzwald bei 650m. Argenbühl im Allgäu meldet einen blühenden Baum auf ca. 700m Höhe. In der Eifel blüht es auf 300m Höhe in Wehr am Laacher See - das Überbleibsel eines gar nicht so alten Vulkankraters. Am Nordrand des Westerwalds beginnt der Vollfrühling auf 400m Höhe bei Gebhardshain.



Auf unserer Landkarte zeichnen sich auch die Umrisse der anderen Gebirgszüge nach und nach ab. Der Harz ist von Apfelblüten umzingelt, ebenso der Thüringer Wald und der Frankenwald. Schwäbische- und Frankenalb, Odenwald und Spessart werden langsam von der Apfelblütenzone zugedeckt. Zwischen Elbe und Berlin sind auch die Umrisse des gerade mal 200 Höhenmeter messenden Flämings zu entdecken. Alle unsere Karten sind übrigens in der Kartengalerie zu finden. Die nächste Karte wird auf der Basis von ca. 1400 Meldungen berechnet und erscheint am Dienstag. Bis dahin wollen wir übers Osterwochende kräftig Daten sammeln. Also: Apfelbäume melden mit unserem Meldungsformular auf der Homepage!

Auf Basis von 1100 Meldungen berechnet: Neueste Apfelblütenlandkarte

13./14. April:

Wir schaffen es augenblicklich noch nicht so richtig über den 53. Breitengrad nach Norden. Einer der am nördlichsten stehenden Apfelbäume mit geöffneten Blüten in Deutschland wurde in Sulingen fotografiert. Das liegt so ca. 50 km südlich von Bremen und liegt auf dem zweiundfünfzigeinhalbsten Breitengrad. Weiter kommen wir bislang noch nicht.



Hätte sich das gute Wetter vom Monatsbeginn länger gehalten, dann wäre die Apfelblüte jetzt vielleicht schon an der Nordseeküste angekommen. Von Freiburg im Breisgau bis Sulingen hat die Blütenzone im Schnitt ca. 35 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Also vielleicht noch drei Tage bis zur Küste? Aber die kalte Nordsee kühlt beim augenblicklich herrschenden Nordwestwind die Küstenregion kräftig runter. Mal schauen. Letztes Jahr hatten wir bei so einer Wetterlage sogar einmal absoluten Stillstand bei der Blütenausbreitung.

So weit im Norden wie kaum ein anderer - der blühende Spalier-Apfelbaum in Sulingen





12. April:

Der Fehlerteufel hat sich in unsere Daten geschlichen. Bei zwei der fast tausend Meldungen, die wir derzeit für die Vorhersagekarte verarbeiten, waren Ort und Straße vertauscht. Aus welchem Grund auch immer. Die Kartierungs-Software hat das zwar alles verarbeitet bekommen - allerdings mit dem Ergebnis, dass auf der Karte plötzlich heftiges Blühgeschehen an der Nordsee einsetzte. Das hat uns dann doch ein wenig gewundert :) Inzwischen ist aber die richtige Karte für den 12. April in der Galerie zu finden.

Aktuelle Besonderheiten: Blühbeginn in der Hauptstadt und damit also Vollfrühlingseinzug in Berlin. Im Süden immer mehr Blühaktivität bis in Höhen zwischen 500 und 600 Meter. Über 700 Meter schaffen wir´s noch nicht. Im Norden scheint das Wetter die Blütenausbreitung zu bremsen. Europameldungen kommen u.a. aus Eupen in Belgien und Breitenfurt bei Wien. Vielen Dank!

Finde den Osterschmuck auf diesem Blütenfoto aus Staufenberg bei Gießen

11. April

Neue Tierart entdeckt. In Aachen. Das Apfelhörnchen. Sitzt im Frühjahr gerne gut getarnt zwischen Apfelblüten und knabbert Apfelkerne. Oder sind es vielleicht doch Nüsse? Vielen Dank für das Foto! Der aktuelle Stand der Dinge: Die Meldungsflut hält an. Wir sichten ohne Pause Meldungen und verschaffen uns so einen Überblick über die Apfelblütenlage. Bis morgen früh werden wir dann auf der Basis von ca. 1000 Meldungen eine neue Apfelblütenlandkarte für unsere Kartengalerie berechnen lassen. Wie immer vom rgeo-Team an der PH und Uni Heidelberg. An der Stelle auch mal einen Dank an die Heidelberger Geoinformatiker, ohne die unsere präzise Kartierung nicht möglich wäre!

10. April:

Noch hält das gute Wetter wenigstens in der Südosthälfte Deutschlands und die Datenbank rattert unter dem Prasseln der Apfelblütenmeldungen. Im Schnitt alle fünf Minuten trifft eine bei uns ein.

Aktuelle Blütenbeobachtungen der letzten Stunden unter anderem aus: Bad Kreuznach, Offenbach, Gießen, Nürnberg, Kassel, Saarbrücken und Aachen.

Hannover scheint der Nordrand der augenblicklichen Blütenausbreitung zu sein. Gerade kommt aber eine Meldung aus Glückstadt - doch ohne Foto. Ob´s dort wirklich schon so weit ist? Das müssten dann andere Meldungen bald bestätigen, wir warten ab.

Die östlichste Meldung stammt aktuell aus Neustadt an der Saale.

Die maximale Höhe der Blütenzone liegt im Süden bei 400 bis 500 Meter. Im Alpenraum blühen Apfelbäume in Bad Reichenhall. In Donaueschingen auf 700m werden sich bis in acht Tagen die ersten Blüten öffnen.

Noch acht Tage bis zum Blühbeginn auf 700 Meter Höhe in Donaueschingen-Grüningen.

7. bis 9. April:

Das zweite Wochenende der diesjährigen Apfelblütenkampagne. Im Süden sollte sich das Blühgeschehen in den Lagen bis 500 Meter intensivieren. Die Blütenzone in Bayern dürfte sich deutlich vergrößern. Im Norden erreicht die Apfelblüte voraussichtlich Hannover, möglicherweise haben wir auch Blühbeginn in Berlin. Bitte Apfelbäume im Blick behalten und über unser Apfelblütenformular melden!

Wir werden zu Beginn der kommenden Woche das Geschehen an der Mosel genauer in den Blick nehmen. Das SWR Studio Trier geht dann in seinem Sendegebiet auf Apfelblütenjagd und berichtet über den sehr frühen Frühlingsbeginn in diesem Jahr im Moseltal.

Entlang des Rheins stehen inzwischen immer mehr vollblühende Apfelbäume. Und in den Niederlanden hat die Blüte ebenfalls begonnen – die entsprechende Meldung kam gerade aus Eindhoven. Ob aus Deutschland oder Europa: Dank an alle Apfelblütenmelder!

Noch ein Tag, dann öffnen sie sich: Apfelblüten auf 470 Meter Höhe über Stuttgart.

6. April:

Trotz leichter Abkühlung – die sehr frühe Apfelblüte breitet sich weiter aus. Auch im Murgtal. Dort beobachtet die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zeitgleich zu unserem Projekt die Ausbreitung der Apfelblüte in die Höhenlagen des Schwarzwalds. In diesem Tal hat die Blüte in den ersten drei Tagen nach Blühbeginn am unteren Talende gleich mal 200 Höhenmeter zurückgelegt. "Normal" wären so ungefähr 100 Meter. Klares Anzeichen eines sehr warmen Frühlings. Nur 2006 kletterte die Apfelblüte ähnlich flott in die Berge. Aber wir sind ja noch früh dran, vielleicht kommt noch eine "Kaltluftbremse". Die Daten zum Murgtalprojekt sind übrigens auf der Homepage in der Rubrik Murgtal – Tagebuch 2017 zu finden.

5. April:

Unsere Vorhersage scheint zu stimmen: Die ersten Blütenmeldungen aus dem Saarland sind eingetroffen. Genauer gesagt aus Friedrichsthal, Kleinblittersdorf und Heusweiler. Herzlichen Dank! Und wie vermutet, schleicht die Apfelblüte jetzt auch hinein ins Moseltal. Der Fotobeweis kam aus Bernkastel-Kues. Entlang des Rheins blüht es jetzt fast durchgängig. Nur am Mittelrhein fehlt noch ein Stückchen. Gut zu sehen ist das auf unserer aktuellen Karte in der Kartengalerie. Am Hochrhein ist die Blüte bei Waldshut-Tiengen auf 344 Meter geklettert. Aber das ist nicht der aktuelle Höhenrekord. Den hält ein Baum der Sorte James – Grieve auf 688 Meter Höhe in Murnau am Staffelsee.

Europameldungen sind aus Frankreich und Österreich eingeroffen. In Frankreich blüht es in St.Vincent de Cosse, das liegt auf halbem Weg zwischen Auvergne und Atlantikküste. In Österreich wurde der blühende Apfelbaum in Gänserndorf bei Wien entdeckt.

Mal schauen, ob die Abkühlung auch die Ausbreitung der Apfelblüte bremst. Wir bleiben dran :)

Apfelbaum in Bernkastel – Kues

4. April:

Zum ersten Mal im Verlauf dieser Apfelblütenkampagne übersteigt die tägliche Meldungsanzahl die 100-er Marke. Vielen Dank an alle Melder! Die Blüte wandert nun wohl demnächst ins Mittelrheintal und in die Rheinseitentäler. Aus dem Lahntal liegen bereits Meldungen vor. Eine erste Meldung erreicht uns aus Erfurt - der Vollfrühling hat nun also auch in Thüringen eine erste Basis bezogen und wird sich von dort weiter ausbreiten.

3. April:

Heftiges Blühgeschehen im Oberrheintal. Erste Blütenmeldungen jetzt auch aus Franken, genauer gesagt aus Erlangen und Fürth. Im Westen auch Apfelblüten in Dortmund gesichtet – allerdings noch geschlossen. Ganz im Süden kommen erste Beweisfotos vom Bodensee. Bitte beachten: Die neueste Apfelblüten-Landkarte mit Vorhersage ist demnächst in unserer Kartensammlung zu finden.

Apfelblüte im Westen von Dortmund

31. März bis 2. April:

Nun ist es amtlich: Der März war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Stand der Apfelblüte spiegelt das wieder.

Auf Grundlage der über unser Meldeformular eingegangenen Beobachtungen hat das rgeo-Team der PH Heidelberg jetzt eine erste Vorhersagekarte für die weitere Ausbreitung der Apfelblüte berechnet. Die Apfelblüte sollte sich demnach bis Sonntag weiter entlang des Rheins, Mains und Neckars ausbreiten.

Bitte übers Wochenende weiter den Verlauf der Apfelblütendinge beobachten!!

Verbreitungskarte der Apfelblüte - das Rheintal zeichnet sich klar als "Wärmegunstgebiet" ab.

31. März:

Meldung aus Hamburg kommt uns etwas verfrüht vor. Da ohne Foto bleiben wir skeptisch, ob das stimmt. Auf Grundlage der eingegangenen Meldungen berechnet das rgeo-Team an der PH Heidelberg gerade eine erste Vorhersagekarte für die weitere Ausbreitung der Apfelblüte. Veröffentlichung demnächst hier!

30. März:

Blütenmeldungen kommen weiterhin vor allem aus Südbaden und dem nördlichen Oberrheintal. Neu dabei sind nun auch Fotomeldungen aus Köln und Duisburg. Dieses Jahr also fast zeitgleicher Blühbeginn in Südbaden und dem Großraum Köln/Bonn. Wer hat noch Neuigkeiten vom Bodensee? Dort könnte es auch bald soweit sein. Und schönen Dank für die Apfelblütenmeldung aus Südtirol!

Apfelblüte in Kaltern – Südtirol

29. März:

Bereits geöffnete und mit Foto nachgewiesene Apfelblüte aus Karlsruhe gemeldet. Foto aus Bornheim bei Bonn zeigt Blüte, die sich morgen öffnen sollte. Meldungen auch aus Hürth und Limburgerhof. Fotonachweise von dort fehlen aber noch. Deshalb: Bitte neue Beobachtungen über unseren Meldebogen an uns schicken! Apfelblüte scheint rekordverdächtig früh zu beginnen!

Apfelblüte bei Bornheim, kurz vor der Öffnung.

28. März:

Im südbadischen Denzlingen öffnen sich die ersten Apfelblüten in einer Spalierobstanlage. In unserer zwölf Jahre langen Beobachtungsreihe wurde nur im Jahr 2014 solch ein Ereignis noch früher registriert. Damals ebenfalls in Südbaden.

27. März:

Erste Blüten an Topf-Apfelbäumen. Entsprechende Berichte erreichen unsere Redaktion aus Karlsruhe und Köln-Longerich. Freiland-Apfelbäume blühen noch nicht. Aber Wettervorhersage vor allem für den Südwesten extrem sonnig und warm.

26. März: