Andrang in Wahllokalen

55 Millionen Türken können sich am historischen Referendum in der Türkei beteiligen. In den Wahllokalen herrscht Andrang. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan, der mehr Macht möchte, hat schon abgestimmt.